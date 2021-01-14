Недра Орловской области выставили на торги

Власти разыграют право пользования лицензионным участком

Объявление о проведении аукциона опубликовал его организатор – департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области. Предметом аукциона является получение права пользования недрами на участке «Музалевский №6». Он расположен в Орловском районе. Победитель торгов получит право на проведение там геологической разведки и добычи песков строительных.

Как следует из конкурсной документации, данный лицензионный участок расположен в 10 километрах северо-восточнее Орла, примерно в 200 метрах от села Казначеево. Ближайшая железнодорожная станция Оптуха расположена в 3,7 километрах западнее него, а ближайшая автомобильная трасса Москва — Симферополь проходит в полутора километрах от его границ.

Площадь самого участка в контуре предварительных границ горного отвода составляет 33,2 га. Он также ограничен по глубине нижней границей подсчета запасов песков строительных. Кстати, прогнозные ресурсы добычи недр оцениваются экспертами в 2162,33 тысячи кубометров.

Основным критерием для выявления победителя при проведении аукциона является размер разового платежа за пользование недрами, предложенный участниками торгов. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет 312 тысяч рублей. Добавим, что прием заявок и документации на участие в аукционе продлится до 9 февраля 2021 года.

ИА «Орелград»