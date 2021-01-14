Новый главврач поликлиники №3 оказался племянником губернатора

Роман Селищев недавно сменил Валерия Омелюсика.

Недавно назначенный главврачом поликлиники №3 в Орле Роман Селищев – племянник губернатора Пензенской области, уроженца Ливен Ивана Белозерцева. О родственных и дружеских связях, на которых строится сегодня организация системы здравоохранения на Орловщине, рассказала вице-спикер Орловского облсовета Валентина Остроушко.

Вспомнить родственные связи нового главврача поликлиники №3 Остроушко пришлось, чтобы на его примере показать, как в Орловской области выстроена система медпомощи населению.

Остроушко напомнила, что именно Селищев бросился защищать губернатора Андрея Клычкова, которого орловчанка Наталья Баринова обвинила власти в том, что в Орле невозможно вызвать врача на дом. «Это не дно, это днище» — эмоционально описала ситуацию девушка в видео в соцсети. В ответ Селищев упрекнул ее, что она не привезла больных родителей в поликлинику и не пришла сама, чтобы вызвать врача, а пыталась дозвониться по телефону.

Остроушко напомнила, что ранее Селищев возглавлял БУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр».

— И вместе с Залогиным (главой областного департамента здравоохранения, — прим.ред.) именно он участвовал в информатизации системы орловского здравоохранения. А теперь советует, что лучше по старинке, — удивляется депутат.

Остроушко уверена, что «наука управления в Орловской области столкнулась с прожектерством и интересами маленького клана». Депутат указала, что «самого Залогина с мизерным опытом руководства белгородским региональным департаментом привел в Орел на такую должность скандально известный в регионе (да уже и в Москве) советник губернатора Лежнев». Он же якобы посоветовал Клычкову сменить главврача НКМЦ им. Круглой. В результате «все талантливые врачи вынуждены покидать это учреждение».

Остроушко напомнила, что до Залогина региональный депздрав возглавлял экс-глава ТФОМСа Александр Лялюхин.

— И сейчас он, управленец по сути, показывает лучшие результаты борьбы с ковидом в регионе [руководя больницей им. Боткина]. А если бы он остался руководить департаментом? – задается вопросом депутат.

При этом Остроушко проводит ряд параллелей. Так, на должность главы депздрава Лялюхина поставил губернатор Вадим Потомский «по представлению лучшего нашего детского хирурга, ныне сенатора Круглого». А губернатор Андрей Клычков поставил на эту должность Ивана Залогина «по протекции блогера Лежнева».

— Наше орловское здравоохранение отдано на откуп даже не Залогину… Он тоже отчасти заложник. Получается, Лежневу? – подводит итог Валентина Остроушко.

ИА «Орелград»