Под Орлом подрядчика оштрафовали за срыв программы благоустройства

14.1.2021 | 10:42 ЖКХ, Новости

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Рабочие не уложились в сроки по контракту.

Прокуратура Орловского района добилась наказания для подрядчика, который сорвал сроки работ по программе благоустройства дворов. ООО «Строительная Компания «Монолит» оштрафуют на 50 тыс. рублей.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, этот подрядчик получил контракты на ремонт дворов в селе Плещеево, а также деревнях Шепино и Жилина Орловского района. Но вовремя выполнить запланированное не успел. Прокурор района внес представление на имя гендиректора «Монолита». Но тот не только ничего не ответил надзорному ведомству, но и не поторопил рабочих.

За неисполнение требования прокурора суд оштрафовал подрядчика. Работы на объектах «Монолита» в Орловском районе уже завершены, уточнили в ведомстве.

ИА «Орелград»

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