В Орловской области изменили условия погашения кредитов

В регионе утвердили правила реструктуризации долгов перед областным бюджетом.

Правительство Орловской области утвердило правила проведения в 2021 году реструктуризации денежных обязательств муниципальных районов и городских округов перед Орловской областью по бюджетным кредитам. Речь идет о долгах. Согласно документу, реструктуризации подлежит сумма основного долга муниципалитетов по бюджетным кредитам, образовавшаяся по состоянию на 1 января 2021 года и подлежащая погашению в 2021 году.

Данный процесс предусматривает изменение условий погашения задолженности. Иными словами, область будет готова предоставлять задолжавшим ей районам и городам отсрочку или рассрочку выплаты кредитов. В случае отсрочки должники будут обязаны сразу выплатить области всю сумму, в случае рассрочки им придется согласовывать с региональным департаментом финансов график поэтапного погашения задолженности.

Однако в любом случае областные власти будут заключать с муниципалитетами дополнительные соглашения. При этом постановлением правительства региона предусмотрено взимание платы за пользование средствами областного бюджета. Кстати, право на реструктуризацию получат не все. Оно будет дано только при соблюдении муниципальным образованием трех обязательных условий.

Так, у района или города не должно быть задолженности по уплате процентов, начисленных за пользование бюджетными кредитами, и пеней за несвоевременный возврат бюджетных кредитов. Кроме того, местные власти должны официально принять собственное распоряжение, гарантирующее выполнение правил реструктуризации. Третье условие – соблюдение предельного объема дефицита бюджета, а также предельного объема муниципального долга и расходов на его обслуживание.

ИА «Орелград»