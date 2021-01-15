Банкротство орловского «Домстроя» отложили до мая

Суд продлил срок конкурсного производства в отношении строительной фирмы.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело о банкротстве общества с ограниченной ответственностью «Домстрой». Конкурсный управляющий этой компании представил отчет о результатах проведения конкурсного производства и заявил ходатайство о продлении его срока на полгода. Из этого документа следует, что пока еще выполнены не все мероприятия, предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». В частности, не погашены требования кредиторов.

Ходатайство было удовлетворено частично – срок конкурсного производства продлен до 6 мая 2021 года. Напомним, что заявление о признании компании «Домстрой» банкротом в суд подала публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства». Произошло это в августе 2019 года, а в ноябре того же года фирма была признана несостоятельной. В СМИ и официальных источниках она не раз упоминалась в связи с недостроем.

Дело в том, что «Домстрой» выступал застройщиком двухсекционного трехэтажного жилого дома №10б по улице Садовой в поселке Нарышкино Урицкого района. По данным администрации Орловской области, договоры долевого участия в строительстве этого дома заключили 32 дольщика. Но квартир они не дождались.

В последние дни минувшего года пресс-служба губернатора сообщила о том, что на заседании Наблюдательного совета «Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства» было принято решение о финансировании завершения строительства объектов в ряде субъектов РФ. В Орловской области такое решение было принято в отношении вышеуказанного дома. По сведениям обладминистрации, объем финансирования для завершения строительства составит около 21,8 миллиона рублей, причем 20,7 миллиона поступят из федерального бюджета. Окончательный размер финансирования будет определен после проведения экспертизы и утверждения сметы.

Кстати, ранее на сайте ЕФРСБ конкурсным управляющим ООО «Домстрой» было опубликовано сообщение о результатах инвентаризации имущества предприятия должника. Согласно ему, было выявлено имущество, в том числе недостроенный дом. Кстати, компания «Домстрой» подала иск к муниципальному образованию «Город Орел» в лице финансово-экономического управления о взыскании убытков в размере 183 миллиона рублей. Решением арбитражного суда Орловской области от 3 декабря 2020 года в удовлетворении этого иска было отказано. Однако конкурсным управляющим подготавливается апелляционная жалоба для обжалования вынесенного решения.

ИА «Орелград»