На лечение орловцев от коронавируса на дому власти потратили 42,8 млн рублей

15.1.2021 | 10:09 Медицина, Новости

Читайте нас в Telegram

Лекарства получили более 11 тысяч жителей региона.

Более 11 тысяч орловцев, которые лечились от COVID-19 дома, получили бесплатные лекарства. На закупку необходимых препаратов из федерального бюджета в Орловскую область перечислили 42,8 млн рублей, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Ряд препаратов закупили за счет местного бюджета.

— За счет средств федерального бюджета лекарствами были обеспечены 6843 человека и 4829 орловцев — за счет средств областного бюджета. Пациенты получают необходимые препараты либо от медицинских работников, в ходе осмотра на дому, либо через волонтеров, — рассказал замглавы областного депздрава Владимир Николаев.

Также сообщается, что в настоящее время в регионе 1037 человек получили вакцину от коронавируса, 454 из них – обе дозы. Прививочные пункты в скором времени обещают открыть «не только в Орле, Ливнах и Мценске, но и в районных больницах».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

﻿
С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования