На лечение орловцев от коронавируса на дому власти потратили 42,8 млн рублей

Лекарства получили более 11 тысяч жителей региона.

Более 11 тысяч орловцев, которые лечились от COVID-19 дома, получили бесплатные лекарства. На закупку необходимых препаратов из федерального бюджета в Орловскую область перечислили 42,8 млн рублей, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Ряд препаратов закупили за счет местного бюджета.

— За счет средств федерального бюджета лекарствами были обеспечены 6843 человека и 4829 орловцев — за счет средств областного бюджета. Пациенты получают необходимые препараты либо от медицинских работников, в ходе осмотра на дому, либо через волонтеров, — рассказал замглавы областного депздрава Владимир Николаев.

Также сообщается, что в настоящее время в регионе 1037 человек получили вакцину от коронавируса, 454 из них – обе дозы. Прививочные пункты в скором времени обещают открыть «не только в Орле, Ливнах и Мценске, но и в районных больницах».

ИА «Орелград»