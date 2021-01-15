Орловца оштрафовали за оскорбление чувств верующих

15.1.2021 | 9:42 Новости, Происшествия

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Комментарий обошелся пользователю соцсети в 75 тыс. рублей.

Верховский суд оштрафовал пользователя соцсети за комментарий. Заметка местного жителя попала под статью об оскорблении чувств верующих и вылилась для мужчины в крупный штраф.

Как рассказали в пресс-службе СК по Орловской области, 31-летний житель Верховского района в апреле 2020 года разместил в одном из сообществ социальной сети «ВКонтате» комментарий, содержание которого «выражает явное неуважение к обществу и направлено на оскорбление религиозных чувств верующих». На орловца завели уголовное дело по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.

Суд признал мужчину виновным. За свой комментарий ему придется заплатить штраф на сумму 75 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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