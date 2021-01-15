Орловцев поманили общественным заработком

В Орловской области стартовали общественные работы.

В текущем году в Орловской области к участию в оплачиваемых общественных работах планируется привлечь как минимум 750 жителей региона. Такую информацию распространило областное управление труда и занятости. Напомним, список видов общественных работ и количество участников в конце 2020 года утвердило областное правительство. Оплачивается общественный труд в рамках государственной программы содействия занятости населения.

Откладывать дело в долгий ящик никто не стал. Как уточнили в управлении труда, уже сейчас в регионе имеется свыше 50 рабочих мест для общественников. Соответствующие договоры с работодателями подписывают центры занятости населения. Так, в Орле уже заключены договоры на проведение оплачиваемых общественных работ с call-центром «Комфортел», филиалом Почты России, администрацией Детского парка, муниципальной хозяйственной службой учреждений культуры Орла и ЗАО «Протон Импульс».

Эти предприятия и организации готовы принять безработных на должности качестве интервьюеров, операторов связи, почтальонов, сортировщиков, контролеров и подсобных рабочих. Кроме того, в ближайшее время общественные работы стартуют в Малоархангельском районе. Администрация Дубовицкого сельского поселения наберет безработных для благоустройства территорий.

«В прошлом году, несмотря на все трудности, связанные с коронавирусом, оплачиваемые общественные работы шли, адаптировались под необходимые ограничительные требования и выручали граждан в самые сложные жизненные периоды, — говорят в управлении труда и занятости. — Поддержку с их помощью получили почти 570 человек, это чуть больше, чем изначально планировалось. В наступившем году госплан позволит задействовать во временном общественно полезном труде на две сотни человек больше».

ИА «Орелград»