Орловцев поманили общественным заработком

15.1.2021 | 13:39 Новости, Общество

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В Орловской области стартовали общественные работы.

В текущем году в Орловской области к участию в оплачиваемых общественных работах планируется привлечь как минимум 750 жителей региона. Такую информацию распространило областное управление труда и занятости. Напомним, список видов общественных работ и количество участников в конце 2020 года утвердило областное правительство. Оплачивается общественный труд в рамках государственной программы содействия занятости населения.

Откладывать дело в долгий ящик никто не стал. Как уточнили в управлении труда, уже сейчас в регионе имеется свыше 50 рабочих мест для общественников. Соответствующие договоры с работодателями подписывают центры занятости населения. Так, в Орле уже заключены договоры на проведение оплачиваемых общественных работ с call-центром «Комфортел», филиалом Почты России, администрацией Детского парка, муниципальной хозяйственной службой учреждений культуры Орла и ЗАО «Протон Импульс».

Эти предприятия и организации готовы принять безработных на должности качестве интервьюеров, операторов связи, почтальонов, сортировщиков, контролеров и подсобных рабочих. Кроме того, в ближайшее время общественные работы стартуют в Малоархангельском районе. Администрация Дубовицкого сельского поселения наберет безработных для благоустройства территорий.

«В прошлом году, несмотря на все трудности, связанные с коронавирусом, оплачиваемые общественные работы шли, адаптировались под необходимые ограничительные требования и выручали граждан в самые сложные жизненные периоды, — говорят в управлении труда и занятости. — Поддержку с их помощью получили почти 570 человек, это чуть больше, чем изначально планировалось. В наступившем году госплан позволит задействовать во временном общественно полезном труде на две сотни человек больше».

ИА «Орелград»

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