На комитете облсовета обсудили судьбу национализированных активов

19.5.2026 | 15:25 Важное, Новости, Экономика

В Орловской области их изъяли у трёх агрохолдингов.

Фото: oreloblsovet.ru

На данный момент в регионе в государственную собственность перешли активы

  • «Главпродукта» (Мценский консервный и Верховский молочно-консервный заводы),
  • «КДВ Групп» (ООО «Орёлагроинвест», «Орловский лидер» и «Сахарный комбинат «Колпнянский»»),
  • а также «Русагро» (ООО «Отрадаагроинвест» и АО «Сахарный комбинат «Отрадинский»»).

Об этом пишет «Орёлтаймс», ссылаясь на Сергея Борзенкова, заместителя губернатора в правительстве Орловской области по развитию АПК.

В пресс-службе облсовета уточнили, что активы «Главпродукта» и «КДВ Групп» уже переданы в управление структуры Россельхозбанка — ООО «РСХБ-Финанс». Что касается «Русагро», то данные предприятия пока что находятся под контролем Росимущества (так как соответствующее судебное решение вынесли относительно недавно).

«Все предприятия региона работают штатно, менеджмент сохранён», – отметили в региональном парламенте.

Также известно, что в ходе заседания комитета первый зампред облсовета Михаил Вдовин высказал предложение о принятии данных активов в собственность региона. Однако эта идея пока что не получила дальнейшего развития.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU