На комитете облсовета обсудили судьбу национализированных активов

В Орловской области их изъяли у трёх агрохолдингов.

На данный момент в регионе в государственную собственность перешли активы

«Главпродукта» (Мценский консервный и Верховский молочно-консервный заводы),

«КДВ Групп» (ООО «Орёлагроинвест», «Орловский лидер» и «Сахарный комбинат «Колпнянский»»),

а также «Русагро» (ООО «Отрадаагроинвест» и АО «Сахарный комбинат «Отрадинский»»).

Об этом пишет «Орёлтаймс», ссылаясь на Сергея Борзенкова, заместителя губернатора в правительстве Орловской области по развитию АПК.

В пресс-службе облсовета уточнили, что активы «Главпродукта» и «КДВ Групп» уже переданы в управление структуры Россельхозбанка — ООО «РСХБ-Финанс». Что касается «Русагро», то данные предприятия пока что находятся под контролем Росимущества (так как соответствующее судебное решение вынесли относительно недавно).

«Все предприятия региона работают штатно, менеджмент сохранён», – отметили в региональном парламенте.

Также известно, что в ходе заседания комитета первый зампред облсовета Михаил Вдовин высказал предложение о принятии данных активов в собственность региона. Однако эта идея пока что не получила дальнейшего развития.

