На комитете облсовета обсудили судьбу национализированных активов

В Орловской области их изъяли у трёх агрохолдингов.
На данный момент в регионе в государственную собственность перешли активы
- «Главпродукта» (Мценский консервный и Верховский молочно-консервный заводы),
- «КДВ Групп» (ООО «Орёлагроинвест», «Орловский лидер» и «Сахарный комбинат «Колпнянский»»),
- а также «Русагро» (ООО «Отрадаагроинвест» и АО «Сахарный комбинат «Отрадинский»»).
Об этом пишет «Орёлтаймс», ссылаясь на Сергея Борзенкова, заместителя губернатора в правительстве Орловской области по развитию АПК.
В пресс-службе облсовета уточнили, что активы «Главпродукта» и «КДВ Групп» уже переданы в управление структуры Россельхозбанка — ООО «РСХБ-Финанс». Что касается «Русагро», то данные предприятия пока что находятся под контролем Росимущества (так как соответствующее судебное решение вынесли относительно недавно).
«Все предприятия региона работают штатно, менеджмент сохранён», – отметили в региональном парламенте.
Также известно, что в ходе заседания комитета первый зампред облсовета Михаил Вдовин высказал предложение о принятии данных активов в собственность региона. Однако эта идея пока что не получила дальнейшего развития.
