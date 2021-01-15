Орловцев предупредили о сильных морозах в выходные

15.1.2021 | 16:06 Новости, Общество

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Вслед за сильной метелью в регион идет аномальное похолодание.

В ближайшие дни на Орловщине прогнозируются аномальные морозы. Об этом со ссылкой на синоптиков предупредили в региональном главке МЧС.

Аномально холодная погода придет в Орловскую область уже завтра, 16 января. Морозы продержатся ориентировочно до 20 января.

— Значение среднесуточной многолетней температуры воздуха будет ниже климатической нормы на 7 градусов и более, — предупредили в МЧС.

Ведомство напоминает, что с понижением температуры воздуха увеличивается вероятность возникновения пожаров и призывает орловцев быть внимательнее.

ИА «Орелград»

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