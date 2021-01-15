В Орле на таксиста завели дело о забытом мобильнике

Суд в Орле рассмотрел уголовное дело о краже чужого имущества.

Уголовное дело, возбужденное в прошлом году в отношении водителя такси, рассмотрел Железнодорожный районный суд. Органы предварительного следствия обвиняли его в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража). Они установили, что в мае 2020 года, прибираясь в салоне своего автомобиля, таксист под передним пассажирским сиденьем нашел чужой мобильник.

Конечно, он сразу понял, что телефон потерял один из его клиентов. У таксиста была возможность установить личность владельца и вернуть ему аппарат. Был и другой вариант: отнести мобильник в полицию. Однако таксист выбрал третий путь, оказавшийся противозаконным. Он попросту присвоил мобильник себе. Владелец же телефона обратился за помощью в полицию, которая довольно оперативно вычислила похитителя.

Таксист вину признал в полном объеме. Учитывая характер преступления, личность обвиняемого и отсутствие у него криминального прошлого, следователь уже в суде подал ходатайство о прекращении уголовного дела. Суд его удовлетворил и постановил назначить таксисту меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 15 тысяч рублей.

ИА «Орелград»