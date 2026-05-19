МЧС предупредило орловцев об аномальной жаре

19.5.2026 | 14:07

Она ожидается с сегодняшнего дня по 23 мая.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Таков текущий прогноз Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ожидается, что обычные среднесуточные показатели температуры будут превышены — на восемь (или менее) градусов.

Управление МЧС по Орловской области напоминает о правилах безопасности при жаркой погоде. Орловцам не рекомендуют находиться на открытом воздухе слишком долго. Выходя на улицу, нельзя забывать о головных уборах.

Также не следует усиленно заниматься физкультурой или спортом.

Не стоит забывать и о дефиците воды. Дневная норма потребления должна составлять от двух литров в сутки. Кроме того, рекомендуются обтирания мокрым полотенцем.

Особенную осторожность следует соблюдать тем, у кого есть хронические заболевания, а также детям и пожилым.

ИА «Орелград»


