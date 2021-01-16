Орловские школьники отрепетируют русский язык

16.1.2021 | 11:45 Новости, Образование

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В Орловской области проведут репетицию итогового собеседования.

В Орловской области 27 января 2021 года пройдет репетиция итогового собеседования по русскому языку для учеников 9-х классов. Об этом сообщает Региональный центр оценки качества образования. В учреждении напомнили, что само собеседование намечено на 10 февраля 2021 года. Школы региона все еще готовятся к нему. Репетиция станет лишь очередным шагом в этом направлении.

«Мероприятие направленно на отработку процедуры проведения итогового собеседования с обучающимися и педагогами, — пояснили в Центре. — Данная репетиция позволит выявить и устранить организационные и технологические проблемы перед итоговым собеседованием… У тех ребят, кто не справится с заданием, будет возможность проработать свои пробелы в знаниях со школьными учителями».

В Центре подчеркнули, что репетиционное собеседование планируется провести в школах региона в очном формате. Однако при этом 27 января будет  апробирован и дистанционный формат проведения собеседования для тех девятиклассников, которые находятся на дистанционном обучении.

ИА «Орелград»

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