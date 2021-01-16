Под Орлом школьников вынудили ходить по 4 км до остановки и обратно

Нарушение законодательства прокуратура вскрыла в Верховском районе.

Верховский районный суд Орловской области удовлетворил иск местного прокурора к администрации Верховского района о признании незаконным бездействия чиновников. Как следует из материалов дела, подаче иска предшествовала проверка. В результате были «установлены факты непринятия должных мер органами местного самоуправления района к содержанию автомобильных дорог, обеспечению транспортной доступности для населения».

В частности, прокуратура озаботилась судьбой жителей деревни Алексеевка. Чуть более чем в двух километрах от нее находится более крупное село Коньшино. Два этих населенных пункта связывает дорога протяженностью 2,2 км, но она находится в плохом техническом состоянии. Между тем, в Алексеевке проживают 16 человек, в том числе четверо детей школьного возраста. Последние учатся в Русско-Бродской средней школе. Как выяснила прокуратура, до школы их подвозят, но не из самой Алексеевки, а от остановки в Коньшино, поскольку «от д. Алексеевка до остановочного павильона в с. Коньшино транспортной доступности не имеется». Словом, ученикам приходится самостоятельно добираться до остановки школьного автобуса в соседней деревне. Путь туда и обратно составляет примерно 4,5 км.

Также проверкой было установлено, что администрация Верховского района «не исполняет полномочия в сфере организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района». Прокуратура указала на то, что регулярные пассажирские перевозки в Алексеевку не осуществляются. Автобус курсирует по маршруту поселок Верховье – село Теляжье с заездом в село Коньшино всего лишь 2 раза в неделю: по понедельникам и средам, всего 4 рейса в день.

По мнению прокуратуры, отсутствие регулярного транспортного обслуживания не дает возможности жителям Алексеевки добраться до Коньшино «с целью обращения за медицинской помощью, в органы миграционной службы, ЗАГСА и др.», и тем самым создает препятствия для осуществления права граждан на свободу передвижения, предусмотренного ст.27 Конституции Российской Федерации.

Кстати, прокуратура по итогам проверки внесла местным чиновникам представление об устранении выявленных нарушений, но оно не было исполнено. Поэтому был подан иск. Суд удовлетворил требования в полном объеме. Бездействие администрации Верховского района по обеспечению безопасности дорожного движения и транспортной доступности было признано незаконным. Ее обязали до 1 мая 2021 года привести дорогу от Алексеевки до Коньшино в соответствие с предъявляемыми требованиями в области безопасности дорожного движения и обеспечить транспортную доступность школьникам.

ИА «Орелград»