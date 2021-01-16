В Орле проверили рис для Белоруссии

16.1.2021 | 14:25 Новости, Экономика

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Орловская область отправила на экспорт произведенную в других странах крупу.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, уже в 2021 году сотрудники этого ведомства проконтролировали 2,9 тонны рисовой крупы. Она была произведена в Краснодарском крае России, а также в Индии, Италии и Камбодже. Впрочем, данная крупа была предназначена не для орловцев. В Орле ее проверили для последующей отправки в Белоруссию.

«При проведении энтомологических и гербологических лабораторных исследований карантинных вредных организмов в экспортируемых партиях выявлено не было, — пояснили в ТУ Россельхознадзора. — Подкарантинная продукция отвечала всем требованиям стран-импортеров, в связи с чем были оформлены фитосанитарные сертификаты».

Эксперты напоминают, что родиной риса считаются Индия и Индокитай. Это растение является важным источником витаминов группы В, которые способствуют укреплению нервной системы и благотворно влияют на состояние кожи, волос и ногтей. В рисе содержатся сложные углеводы, поэтому он питателен, но при этом не калориен и способствует общему похудению. Кроме того, в состав риса входят 8 аминокислот, которые требуются человеческому организму для создания новых клеток.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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