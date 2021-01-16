В Орле проверят расходы на похороны и ремонт дорог

Контрольные мероприятия проведут аудиторы городской КСП.

Контрольно-счетная палата города Орла включила в план своей работы на первый квартал 2021 года сразу несколько знаковых мероприятий. Часть проверок стартовала в конце минувшего года, но в ближайшее время они должны быть завершены. Как правило, краткие отчеты о результатах КСП публикует в открытом доступе.

Так, в настоящий момент аудиторы проверяют эффективность деятельности муниципального унитарного предприятия ритуально-обрядовых услуг города Орла. Кроме того, их интересуют вопросы использования этим МУПом переданного ему в хозяйственное ведение муниципального имущества в 2019 и 2020 годах. Отметим, что проверка проходит на основании письма, поступившего из Орловского горсовета народных депутатов.

Также в первом квартале 2021 года планируется оценить законность и результативность использования бюджетных средств, выделенных из казны города на капитальный ремонт моста «Дружба» через реку Ока. Эти деньги проходили транзитом через муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Орла». Данная проверка также проводится по поручению городского парламента.

Кроме того, на основании решения собственной коллегии КСП завершит аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг по ремонту и реконструкции улично-дорожной сети Орла в 2019-2020 годы. Объектом проверки является муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла». Кстати, аудиторы заодно проверят, как это же учреждение управляет и распоряжается муниципальным жильем.

ИА «Орелград»