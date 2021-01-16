В Хотынце нечистоты пустили прямо в родник

В ситуацию вмешались прокуратура, суд и санврачи.

Хотынецкий районный суд удовлетворил исковые заявления Хотынецкого межрайонного прокурора и главного государственного санитарного врача по Кромскому, Троснянскому, Глазуновскому, Дмитровскому, Сосковскому, Хотынецкому и Шаблыкинскому району. Истцы выступили в защиту интересов неопределенного круга лиц. Ответчиком по делу стал отдел поселковой работы администрации Хотынецкого района.

Истцы требовали признать незаконным бездействие чиновников и понудить их к выполнению мероприятий по устранению нарушений санитарного законодательства. Последние были выявлены в ходе проведенной проверки. В частности, была проверена работа поселковой канализационно-насосной станции, куда по металлическим трубам поступают нечистоты из многоквартирных домов.

Согласно данным прокуратуры, проверка показала, что из приемного колодца КНС отходит металлическая труба. Канализационные отходы проходят по ней и сливаются в место, где берет начало родник. В исках было указано, что «транспортировка сточных вод на поля фильтрации для их обезвреживания не происходит, в результате чего на участок местности происходит прямой сброс сточных вод, без какой либо фильтрации».

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека также была проведена проверка. Было установлено, что «на КНС имеется свободный выход металлической канализационной трубы, по которой осуществляется сток канализационных вод непосредственно на рельеф местности». Сотрудники Роспотребнадзора взяли образцы почвы в месте сброса канализационных вод для проведения микробиологических и химических исследований.

Анализ был проведен в лабораторных условиях. Он доказал, что исследованные пробы почвы не соответствуют гигиеническим требованиям. В суде специалисты заявили, что тем самым нарушаются нормы СанПин «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». Дело в том, что местные жители активно используют воду из загрязненного родника, в том числе для питья.

Местных чиновников обвинили в том, что они не осуществляют «должного контроля за санитарным состоянием и благоустройством территории, мер по содержанию инженерного сооружения (канализационно-насосной станции) в надлежащем и технически исправном состоянии не предпринимают». Прокуратура заявила, что бездействие органа местного самоуправления представляет угрозу для здоровья людей и окружающей среды, может привести к нарушению права неопределенного круга лиц на благоприятную среду и условия проживания.

Суд с этим мнением полностью согласился. На устранение выявленных нарушений чиновникам отвели один месяц со дня вступления решения суда в законную силу.

ИА «Орелград»