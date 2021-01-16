Загадочные лекарства обнаружили в Орловской области

Сопроводительной документации на препараты не нашли даже эксперты.

В Орловской области арбитражный суд вынес решение по административному делу, возбужденному территориальным управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Его фигурантом стала бизнес-вумен из Орловского района. В качестве третьего лица участие в процессе принял уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин.

Контролирующее ведомство просило суд принять решение о привлечении ИП к административной ответственности по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ. Ранее в магазине, принадлежащем предпринимательнице, была проведена проверка. Отметим, что торговая точка специализируется на продаже товаров для пчеловодов. Должностные лица ТУ Россельхознадзора пришли к выводу, что ИП торгует рядом препаратов незаконно, так как у нее нет лицензии на фармацевтическую деятельность в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения.

Как следует из материалов дела, внеплановая выездная проверка была проведена в связи с обращением, поступившим из регионального управления ФСБ России. В стеклянной витрине инспектор обнаружил полтора десятка различных лекарственных препаратов для лечения пчел, в основном пластины и растворы для лечения и профилактики варроатоза и акарапидоза пчел. Препараты были снабжены ценниками, что доказывает факт торговли ими без лицензии.

Кроме того, как указано в решении суда, товаросопроводительная документация на данные лекарственные препараты отсутствовала. По итогам проверки был составлен акт выезда, а сам осмотр был проведен в присутствии продавца. Все необходимые документы затем были высланы ИП. При рассмотрении дела суд отклонил доводы ответчицы и третьего лица о несоответствии действий административного органа требованиям федерального закона. Проведение проверки было признано законным. Оставалось лишь решить вопрос об ответственности. Арбитраж признал ИП виновной и наказал ее штрафом в размере 4 тысячи рублей, но без конфискации сомнительных препаратов.

ИА «Орелград»