Обнародовано письмо министру против назначения Матвеева ректором ОГИК

Более 200 преподавателей выразили искреннее недоумение происходящим.

Как уже писал «Орелград», коллектив Орловского государственного института культуры (ОГИК) выступил против назначения ректором вуза Владимира Матвеева-младшего, который сейчас возглавляет орловский филиал Финуниверситета. Коллективное письмо министру культуры Ольге Любимовой было написано 14 января 2021 года, под ним стоит более 200 подписей преподавателей.

Учитывая огромный общественный резонанс, а также невероятную скорость, с которой в кулуарах решается крайне важный для региона и страны кадровый вопрос, коллектив решил обнародовать свое послание в открытом доступе (.pdf). Он просит министра культуры РФ разъяснить сложившуюся ситуацию. Преподаватели пишут, что только из прессы узнали о том, что многолетний ректор вуза Николай Паршиков в ближайшее время может покинуть свой пост, а на его место прочат Матвеева-младшего.

«Уважаемая Ольга Борисовна, мы пребываем в замешательстве по нескольким причинам, — пишут педагоги ОГИК. – Во-первых, совершенно неясно, почему действующий ректор – доктор педагогических наук, профессор, академик Международной академии информатизации, действительный член Международной академии наук высшей школы, заслуженный работник культуры РФ, почетный работник высшего профессионального образования России, награжденный Орденом Почета, Орденом Дружбы, Медалью Жукова, не заслужил открытого разговора о предстоящем прекращении контракта и соображениях местной власти на этот счет? Во-вторых, стоит ли менять ректора в сложных обстоятельствах пандемии и накануне государственной аккредитационной экспертизы, которую институт планирует пройти в мае текущего года?».

Далее преподаватели пишут, что институт динамично развивается, укрепляет свою материально-техническую базу. Авторы послания понимают, что существуют возрастные ограничения для исполнения обязанностей ректора. В то же время они уверены, что при существующих обстоятельствах смена ректора губительно скажется на деятельности вуза. Кроме того, коллектив говорит о ряде лживых писем, ранее кем-то отправленных в Министерство культуры РФ, что позволило развязать грязную кампанию вокруг администрации института. Все это теперь кажется преподавателям не случайным и хорошо организованным процессом.

«Уважаемая Ольга Борисовна, доверяя Вашей принципиальности и надеясь на Вашу заинтересованность в наличии сильного творческого вуза, определяющего культурную политику региона, очень рассчитываем на поддержку нашего действующего ректора Николая Александровича Паршикова» — такими словами завершается коллективное письмо.

ИА «Орелград»