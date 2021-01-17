Орловец угодил под суд после сбора цветов

17.1.2021 | 15:21 Новости, Общество

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Собранные мужчиной растения оказались вне закона.

Вступил в законную силу обвинительный приговор, который вынес Ливенский районный суд в отношении жителя Должанского района. Последний был обвинен в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства, в значительном размере). Попался подсудимый в сентябре 2020 года.

Было установлено, что он, находясь у себя дома в состоянии наркотического опьянения, решил «прогуляться» по поселку Долгое в поисках мака. Сам он проживает в деревне, до райцентра добрался на попутке. Его поиски увенчались успехом – мужчина действительно нашел дикорастущий мак. Он сорвал несколько растений и сложил их в пакет, чтобы затем изготовить из них наркотик.

Впрочем, до дома с собранными цветами добраться он не успел, так как буквально сразу после сбора был задержан сотрудниками полиции в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение». Содержимое изъятого у него пакета было отправлено на экспертизу, которая заключила, что эти растения «являются наркотическим средством — маковой соломой, массой в высушенном виде 148,1 грамма». Данный размер с точки зрения закона является значительным.

В судебном заседании подсудимый пояснил, что с обвинением согласен и вину в содеянном признает полностью. Приговор был вынесен без проведения судебного разбирательства. Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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