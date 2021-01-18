Эксперты перед Крещением забраковали три источника под Орлом

Роспотребнадзор обнаружил в них загрязненную воду.

В преддверии праздника Крещения Господня, который православные верующие отмечают 19 января, Роспотребнадзор по Орловской области проверил качество воды в традиционных местах крещенских купаний и набора воды. В трех из них вода не соответствует нормам по микробным показателям, рассказали в ведомстве.

Речь идет об источнике иконы Божьей матери Троеручицы в поселке Подзавалово и источнике иконы Казанской Божьей матери в селе Лукьянчиково Урицкого района. Также загрязненной оказалась вода в источнике в деревне Козиновка Станово-Колодезьского поселения Орловского района.

— Управление Роспотребнадзора по Орловской области рекомендует населению в дни крещенских празднований отказаться от использования воды из указанного источника в питьевых целях без термической обработки, — предупредили в пресс-службе ведомства.

Всего специалисты проверили 35 купелей и 35 источников и родников, расположенных в регионе.

Любопытно, что «родник и купель» в той же Козиновке проверку Роспотребнадзора прошли. Для жителей Орла и Орловского района эта купель – ближайшее место для совершения обряда. В Орле, напомним, в этом году из-за коронавируса решили не вырубать иордань на Оке под Городским парком.

ИА «Орелград»