Эксперты перед Крещением забраковали три источника под Орлом

18.1.2021 | 9:48 Новости, Общество

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Роспотребнадзор обнаружил в них загрязненную воду.

В преддверии праздника Крещения Господня, который православные верующие отмечают 19 января, Роспотребнадзор по Орловской области проверил качество воды в традиционных местах крещенских купаний и набора воды. В трех из них вода не соответствует нормам по микробным показателям, рассказали в ведомстве.

Речь идет об источнике иконы Божьей матери Троеручицы в поселке Подзавалово и источнике иконы Казанской Божьей матери в селе Лукьянчиково  Урицкого района. Также загрязненной оказалась вода в источнике в деревне Козиновка Станово-Колодезьского поселения Орловского района.

— Управление Роспотребнадзора по Орловской области рекомендует населению в дни крещенских празднований отказаться от использования воды из указанного источника в питьевых целях без термической обработки, — предупредили в пресс-службе ведомства.

Всего специалисты проверили 35 купелей и 35 источников и родников, расположенных в регионе.

Любопытно, что «родник и купель» в той же Козиновке проверку Роспотребнадзора прошли. Для жителей Орла и Орловского района эта купель – ближайшее место для совершения обряда. В Орле, напомним, в этом году из-за коронавируса решили не вырубать иордань на Оке под Городским парком.

ИА «Орелград»

 

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