Гендиректора ООО «Монолит Строй» оштрафовали на 2 миллиона

Причиной стали нарушения на Орловских партизан.
Сроки строительства дороги оказались нарушены. Об этом сообщает прокуратура Орловской области.
Соответствующий контракт заключили весной минувшего года. Напомним, что власть пробивала проект с трудом – часть местных жителей выступила против данной инициативы. Однако в итоге спорные моменты благополучно разрешили.
Дорога должна была пройти между перекрёстками с Московским шоссе и улицей Космонавтов. Однако подрядчик не завершил работы в срок.
В итоге прокуратура возбудила административное дело. Мировой суд оштрафовал гендиректора подрядной организации на целых 2 миллиона рублей.
Ранее по фактам нарушений, допущенных при строительстве дороги по улице Орловских партизан, возбудили и уголовное дело.
ИА «Орелград»