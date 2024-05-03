Гендиректора ООО «Монолит Строй» оштрафовали на 2 миллиона

Причиной стали нарушения на Орловских партизан.

Сроки строительства дороги оказались нарушены. Об этом сообщает прокуратура Орловской области.

Соответствующий контракт заключили весной минувшего года. Напомним, что власть пробивала проект с трудом – часть местных жителей выступила против данной инициативы. Однако в итоге спорные моменты благополучно разрешили.

Дорога должна была пройти между перекрёстками с Московским шоссе и улицей Космонавтов. Однако подрядчик не завершил работы в срок.

В итоге прокуратура возбудила административное дело. Мировой суд оштрафовал гендиректора подрядной организации на целых 2 миллиона рублей.

Ранее по фактам нарушений, допущенных при строительстве дороги по улице Орловских партизан, возбудили и уголовное дело.

ИА «Орелград»