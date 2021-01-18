Как будут ходить автобусы и трамваи после закрытия Красного моста: схемы

В мэрии Орла рассказали, как с 1 февраля будет курсировать общественный транспорт.

С 1 февраля, после закрытия на ремонт Красного моста, в Орле изменится схема движения пассажирского транспорта. Автобусы и маршрутки поедут через мост «Дружба», трамваи будут ходить только в Заводском районе, а два троллейбуса вообще отменят. Подробности рассказали в пресс-службе мэрии.

13 автобусных маршрутов, которые сегодня идут через Красный мост, с февраля поедут по улице Фомина, 3-й Курской, мосту «Дружба», улице Гагарина и Розы Люксембург.

Речь идет о маршрутах:

№2 «ул. Планерная — ул. Гайдара»,

«ул. Планерная — ул. Гайдара», №5 «Мегакомплекс ГРИНН — п. Булгаково»,

«Мегакомплекс ГРИНН — п. Булгаково», №11 «Спецавтобаза — Веселая Слобода»,

«Спецавтобаза — Веселая Слобода», №15 «Спецавтобаза — з-д Живмаш»,

«Спецавтобаза — з-д Живмаш», №16 «ул. Планерная — ОАО «Северсталь-метиз»,

«ул. Планерная — ОАО «Северсталь-метиз», №20 «Микрорайон Зареченский — ул. Космонавтов»,

«Микрорайон Зареченский — ул. Космонавтов», №21 «Микрорайон Ботаника — ул. Рощинская»,

«Микрорайон Ботаника — ул. Рощинская», №23 «Санаторий «Лесной» — Мегакомплекс ГРИНН»,

«Санаторий «Лесной» — Мегакомплекс ГРИНН», №24 «Наугорское кладбище — санаторий «Лесной»,

«Наугорское кладбище — санаторий «Лесной», №26 «ул. Часовая — санаторий «Лесной»,

«ул. Часовая — санаторий «Лесной», №34 «ОАО «Северсталь-метиз» — Мегакомплекс ГРИНН»,

«ОАО «Северсталь-метиз» — Мегакомплекс ГРИНН», №35 «909 квартал — ул. Цветаева», №48 «пер. Южный — Госуниверситет-УНПК».

Трамваи с 1 февраля будут ходить только по Заводскому району. В Железнодорожном районе их заменят автобусами. Бесплатно пересесть с одного вида транспорта на другой можно будет только по билету.

Так, сообщается, что трамвай №1 «Железнодорожный вокзал — кольцо ТМК ГРИНН» будет двигаться от ТМК ГРИНН до трамвайного депо на улице Карачевской. Затем пассажиры сделают пересадку на автобус, который проследует до железнодорожного вокзала по маршруту трамвая.

«Железнодорожный вокзал — кольцо ТМК ГРИНН» будет двигаться от ТМК ГРИНН до трамвайного депо на улице Карачевской. Затем пассажиры сделают пересадку на автобус, который проследует до железнодорожного вокзала по маршруту трамвая. Трамвай №3 «ул. Пушкина — завод «Химмаш» по Заводскому району будет ходить от завода «Химмаш» также до трамвайного депо. В Железнодорожном районе его заменят автобусы.

«ул. Пушкина — завод «Химмаш» по Заводскому району будет ходить от завода «Химмаш» также до трамвайного депо. В Железнодорожном районе его заменят автобусы. Вместо трамвая №4 «Железнодорожный вокзал — школа №35» от завода Медведева до школы №35 будут ходить автобусы.

Два троллейбусных маршрута на время ремонта моста закроют. Речь идет о троллейбусах №1 «Автовокзал — санаторий «Лесной» и №8 «пер. Южный — Наугорское шоссе».

Жителям города предлагают познакомиться с визуальными схемами движения транспорта с 1 февраля 2021 года.

— Описаны маршруты движения как муниципальных, так и пригородных автобусов. Маршруты движения трехзначных маршрутов предоставлены Департаментом строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, — уточнили в пресс-службе.

По всем вопросам, связанным с предстоящими изменениями в работе общественного транспорта, можно звонить в управление городского хозяйства и транспорта мэрии: (4862) 43-36-02, 43-71-14.

Как уже писал «Орелград», Красный мост будут ремонтировать в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Срок завершения работ — 18 ноября 2022 года, общая стоимость — 1,416 млрд рублей. Мэрия несколько раз объявляла конкурс по поиску подрядчика на ремонт моста, но в итоге очередной аукцион выиграло ООО «Ремспецмост». Этот же подрядчик ремонтировал мост «Дружба» в Орле, движение на объекте пафосно открыли в начале августа 2020 года.

ИА «Орелград»