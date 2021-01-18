Мценск начал новый год с нового кредита

Власти райцентра планируют позаимствовать 22 миллиона рублей.

Администрация города Мценска объявила о проведении финансовой закупки, победитель которой получит право на оказание услуги по предоставлению кредита. Всего власти райцентра планируют позаимствовать у финансовых организаций 22,9 миллиона рублей сроком до 365 дней в виде возобновляемой кредитной линии. Как следует из конкурсной документации, денежные средства райцентру необходимы для финансирования дефицита бюджета.

Кредит планируется взять под ставку, равную не более 5,5 процента годовых. Таким образом, расходы на обслуживание этого займа, то есть на уплату процентов по нему, не должны превысить 1,259 миллиона рублей. Собственно говоря, начальная (максимальная) цена контракта — это и есть процентная ставка за пользованием кредитом. При этом мценские чиновники ставят несколько условий будущим кредиторам. Например, договор должен предусматривать досрочное погашение кредита полностью либо частично без дополнительного согласования с кредитной организацией и без взимания комиссии.

Кроме того, при формировании цены контракта участник размещения заказа должен учесть целый ряд расходов. Так, цена контракта включает в себя все расходы кредитора, связанные с оказанием услуг по предоставлению, обслуживанию и погашению кредита, а также расходы на страхование, уплату пошлин, налогов, включая НДС, сборов, транспортные расходы и другое.

Напомним, бюджет города Мценска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов был принят в конце минувшего декабря. Общий объем его доходов запланирован в сумме 903,5 миллиона рублей, расходов – 880,4 миллиона. То есть бюджетом предусмотрен профицит в сумме 23,1 миллиона рублей. Также горсоветом народных депутатов был установлен предельный объем муниципального внутреннего долга города Мценска на 2021 год — в сумме 68,9 миллиона рублей. При этом верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года установлен в сумме 22,9 миллиона.

ИА «Орелград»