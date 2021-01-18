Уральские пельмени из Орла признали негодными

Орловское предприятие попалось на продаже просроченных продуктов.

В Орловской области сотрудники территориального управления Россельхознадзора выявили грубое нарушение законодательства при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) на продукцию животного происхождения. Как пояснили в пресс-службе этого ведомства, в декабре 2020 года уполномоченное лицо ООО «ТД Уральские пельмени» оформило 18 эВСД на «пельмени элитные» общим весом 124,8 кг с истекшим сроком годности.

«Продукция предназначалась для реализации в магазинах Орловской области, — рассказали в управлении Россельхознадзора. — В адреса получателей были направлены письма о недопущении реализации указанной продукции. В связи с тем, что данная ошибка являлась повторной, учетная запись уполномоченного лица заблокирована».

Это далеко не первое подобное нарушение, выявленное сотрудниками управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Согласно приведенной статистике, в 2020-м было выявлено 1383 нарушения при оформлении ветеринарных сопроводительных документов. Из них 1134 были допущены уполномоченными лицами, 229 – ветеринарными врачами и 20 – аттестованными специалистами.

«Основными видами нарушений стали сертификация продукции с истекшим сроком годности и авансовыми датами выработки, нарушение прослеживаемости (оформление производственных сертификатов без указания сырья), а также негашение эВСД», — пояснили в ТУ Россельхознадзора.

Также сообщается, что по итогам мониторинга и проверок в минувшем году было заблокировано 336 учетных записей уполномоченных лиц и аннулировало 20 учетных записей. Административные дела были заведены в отношении 273 уполномоченных лиц, 99 ветеринарных специалистов и 10 аттестованных специалистов.

ИА «Орелград»