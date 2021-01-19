Долги Орла погасят новым долгом

Власти областной столицы возьмут очередной кредит

Извещение администрации города о привлечении очередного банковского займа появилось на государственном портале закупок. Как следует из конкурсной документации, предметом контракта является оказание услуг по предоставлению кредитных ресурсов на погашение муниципальных долговых обязательств и финансирование дефицита бюджета города Орла.

Заем предполагается взять в виде возобновляемой кредитной линии с лимитом в 261 миллион рублей на срок до 285 дней. Процентная ставка за пользование кредитом должна составить 5,5 процента годовых, то есть его обслуживание обойдется муниципальной казне в 11,2 миллиона рублей. При этом в заявке городских властей указано, что размер процентной ставки по кредиту может уменьшаться, но не может увеличиваться в течение всего срока действия контракта. А комиссии, сборы и иные платежи, кроме процентов по кредиту и штрафных санкций, не взимаются.

«Лимит выдачи кредитных ресурсов в рамках контракта не может превышать утвержденный решением Орловского городского Совета народных депутатов предельный объем муниципального долга и утвержденную программой муниципальных внутренних заимствований города Орла максимальную сумму привлечения кредитов в кредитных организациях за минусом уже привлеченных в соответствующем текущем бюджетном году кредитов в кредитных организациях», — говорится в техническом задании.

Напомним, бюджет города Орла на 2021 год был принят в конце декабря минувшего года. Общий объем его доходов запланирован в сумме около 5,1 миллиарда рублей, расходов – около 6,19 миллиарда. Прогнозируемый дефицит бюджета составляет 1,091 миллиарда рублей, или 42,4 процента общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года установлен в размере 2,57 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»