«Дорожная служба» задолжала за светлые дороги

19.1.2021 | 16:15 Новости, Экономика

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Субподрядчик потребовал в суде взыскать с ГУПа давний долг.

Арбитражный суд рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Энергобилдинг» к государственному унитарному предприятию Орловской области «Дорожная служба» о взыскании задолженности в размере 781,5 тысячи рублей. Интересно, что в судебном заседании представитель ответчика иск признала в полном объеме, пояснив, что последствия признания исковых требований ей известны.

Как следует из материалов дела, еще в ноябре 2019 года стороны заключили сразу несколько договоров субподряда. «Дорожная служба» выступила в них в качестве генподрядчика. Фирма-истец стала субподрядчиком и обязалась выполнить работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Орловской области. Генподрядчик, соответственно, должен был работы оплатить.

Из иска следует, что задолженность ответчика за выполненные работы по содержанию линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения за период с 15 ноября 2019 года по 31 декабря 2019 года составила указанные выше 781,5 тысячи рублей. Однако до сих пор «Дорожная служба» долг не погасила. Истец обращался к ответчику с претензией, в которой просил заплатить. Поскольку госпредприятие проигнорировало эту просьбу, субподрядчик обратился в арбитражный суд.

Последний проверил представленные материалы и удовлетворил заявленные требования в полном объеме. «Дорожную службу» обязали погасить долг.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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