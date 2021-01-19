Орловцев поздравили с Крещением Господним

Православные верующие отмечают один из великих праздников.

Сегодня, 19 января православные верующие отмечают один из двенадцати великих христианских праздников – Крещение Господне, или Богоявление. Орловских верующих поздравил спикер областного Совета Леонид Музалевский.

— Дорогие жители Орла и Орловской области, православные верующие! Сегодня мы отмечаем один из главных церковных праздников — Крещение Господне. Пусть этот чудесный день принесет радость в ваши сердца и уют в дома. Желаю всем здоровья, духовной гармонии, укрепления нравственных устоев и сохранения истинных основ православной веры, — сказал Музалевский.

Напомним, в этом году из-за коронавируса в Орле не организовали традиционную купель на Оке в районе Городского парка. Верующие приходят в храмы помолиться и набрать святой воды. Также крещенскую воду волонтеры «Единой России» привозят тем, кто сам не может прийти в храм.

Накануне вечером митрополит Орловский и Болховский Тихон совершил обряд великого освещения воды. В епархии напомнили, что крещенская святая вода обладает особенными свойствами. Ее следует хранить в домах «с благоговением в течение всего года и относиться к ней, как к великой святыне».

ИА «Орелград»