Орловцы пожаловались на организацию концертов

Специалисты рассказали о структуре жалоб орловских потребителей.

Как уже рассказывал «Орелград», управление Роспотребнадзора по Орловской области в минувшем году приняло 4517 обращений от жителей региона. Из них свыше 91 процента поступили в письменном виде, причем 44 процента были направлены в электронном виде. Чуть менее половины обращений были связаны с вопросами защиты прав потребителей.

«В отчетный период в управление поступило 1786 обращений, направленных из других организаций, — уточнили в ведомстве. — Наибольшее количество обращений поступило из органов прокуратуры Орловской области, правительства и органов местного самоуправления, центрального аппарата Роспотребнадзора».

Анализ структуры обращений в сфере защиты прав потребителей показал, что в 2020 году по-прежнему преобладали вопросы, связанные с приобретением товаров ненадлежащего качества. Всего в Роспотребнадзор поступило 952 таких обращения, что составляет 48,7 процента от их общего числа.

Вопросы, связанные с качеством оказания жилищно-коммунальных услуг, были подняты в 247 обращениях, услуг телефонной связи – 135, финансовых услуг – 127, в сфере бытового обслуживания – 114, в сфере туристских и транспортных услуг – 100, в сфере оказания медицинских услуг – 31 обращение. Кроме того, 17 обращений, или 0,8 процента от общего числа, были связаны с организацией концертно-зрелищных мероприятий.

«Все поступившие в адрес управления обращения рассмотрены в установленные законодательством сроки, — заверили в ведомстве. — По результатам рассмотрения письменных обращений граждан управлением проведено 19 внеплановых проверок, 186 административных расследований и 37 предварительных проверок поступившей информации».

ИА «Орелград»