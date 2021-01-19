Орловский сенатор хочет разрекламировать вакцинацию от COVID-19

Владимир Круглый предлагает сделать рекламу масштабной и социальной.

Подробности инициативы раскрыло Орловское региональное отделение партии «Единая Россия», членом политсовета которого является Владимир Круглый. Напомним, он также представляет Орловскую область в Совете Федерации. Сенатор предложил запустить в стране масштабную социальную рекламу, чтобы рассказать гражданам о пользе вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

По его мнению, «сейчас недостаточна разъяснительная работа для граждан о пользе вакцинации, людям надо объяснять положительные результаты иммунизации, отвечать на их все вопросы». Для этого необходимо задействовать не только традиционные СМИ, но и интернет-ресурсы. При этом, считает Владимир Круглый, разъяснительную работу должны вести и врачи. Им тоже следует рассказывать пациентам о плюсах иммунизации и отвечать на их вопросы.

Попутно орловский сенатор заочно поспорил с главой Всемирной организации здравоохранения, который ранее выразил мнение о том, что второй год пандемии может оказаться тяжелее первого. Круглый не увидел оснований для таких выводов, поскольку «началась массовая, активная иммунизация не только в России, но и в других странах мира».

«На новые штаммы коронавируса, о которых говорят специалисты, также будет оказывать воздействие вакцинация, — считает сенатор. — Если появятся новые разновидности коронавируса, на которые действующие вакцины не подействуют, специалисты смогут их доработать».

ИА «Орелград»