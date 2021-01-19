Орловским водителям напомнили про обновление аптечки

В январе вступили в силу новые требования по ее комплектации.

В январе 2021 года вступили в силу новые требования к комплектации автомобильной аптечки. О том, что теперь должен возить каждый водитель, рассказали в прокуратуре Орловского района.

Так, автомобильная аптечка должна содержать:

2 одноразовые нестерильные медицинские маски;

2 пары нестерильных медицинских перчаток;

устройство для проведения искусственного дыхания (маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования);

жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения;

4 бинта марлевых медицинских размером не менее 5 м х 10 см;

2 упаковки салфеток марлевых медицинских стерильных размером не менее 16 x 14 см;

лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см;

ножницы;

инструкцию по оказанию первой помощи с применением аптечки.

— По истечении сроков годности медицинских изделий или в случае их использования аптечку необходимо пополнить, — предупреждает прокурор района Александр Петрушенков. — Аптечки, произведенные (укомплектованные) до 31 декабря 2020 года включительно применяются в течение срока годности, но не позднее 31 декабря 2024 года.

Приказ Минздрава о новом содержании автомобильной аптечки вступил в силу с 1 января 2021 года и действует до 1 января 2027 года.

ИА «Орелград»