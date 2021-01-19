Особый режим в Орловской области продлили до марта

19.1.2021 | 9:44 Новости, Общество

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«Антикоронавирусные» меры будут действовать до 28 февраля.

Ограничительные мероприятия, введенные в регионе в связи с коронавирусом, продлены до 28 февраля. Такое решение приняли на заседании регионального оперштаба.

Власти посчитали, что по итогам праздничных дней в регионе среди заболевших стало больше молодых людей. «До сих пор не все соблюдают санитарно-эпидемиологические требования», — посетовал губернатор Андрей Клычков. По его словам, продление режима ограничений «позволяет в той или иной мере нивелировать риски, которые сегодня имеются в регионе».

Режим ограничений включает в себя соблюдение масочного режима в общественных местах и транспорте, социальную дистанцию и другие меры безопасности.

ИА «Орелград»

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