В Орле по указанию правительства РФ оценят реальный уровень бедности

В регионе пройдет выборочное наблюдение доходов населения и участия в соцпрограммах.

С 20 января по 2 февраля 2021 года Федеральная служба государственной статистики проведет в Орловской области и других регионах страны выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах. Как пояснили в Орелстате, обследование проводится во исполнение постановления правительства РФ. В его рамках планируется получить информацию о фактическом уровне жизни российских семей и их доходах.

В частности, органы статистики фактически из первых уст получат данные о степени имущественного расслоения и уровне бедности населения. А сами орловцы получат уникальную возможность рассказать, доходят ли до них социальные пособия от государства. Считается, что это позволит оценить эффективность проводимой государством социальной политики.

В Орелстате уточнили, что в целом по стране интервьюеры посетят 70 тысяч домашних хозяйств, адреса которых были отобраны случайным образом. В Орловской области обследование затронет 616 домохозяйств, в том числе 392 дома и квартиры в городах Орел, Ливны, Мценск, Болхов, Знаменка, Кромы, Колпна и Залегощь.

Кроме того, работники органов статистики посетят 224 орловских дома в сельской местности (с. Коротыш Ливенского района, с. Спасское-Лутовиново Мценского района, д. Хаустово Покровского района, п. Бунинский Урицкого района, д. Дедово Верховского района, с. Золотарево Залегощенского района, д. Арбузово Кромского района и д. Малая Булгакова Орловского района).

«Выборочное наблюдение проводится на основе личного опроса членов домашних хозяйств по месту их проживания в составе отобранного для наблюдения домохозяйства специально обученными представителями Орелстата – интервьюерами, — пояснили в Орелстате. — Перед проведением опроса они обязаны предъявить служебное удостоверение Федеральной службы государственной статистики, а также проинформировать о целях и задачах наблюдения».

Также сообщается, что на период проведения опросов домохозяйств будет усилена охрана общественного порядка сотрудниками полиции.

ИА «Орелград»