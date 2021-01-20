Более 14,5 тысячи орловцев приняли участие в праздновании Крещения

Нарушений общественного порядка полиция не зафиксировала.

В праздновании Крещения Господня с 18 по 19 января в Орловской области приняли участие более 14,5 тысячи жителей. Такую цифру приводит пресс-служба регионального УМВД.

По информации ведомства, праздник прошел без нарушений общественного порядка. Безопасность собравшихся на богослужения и в местах массового купания обеспечивали сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, представители народных дружин, казачества.

Напомним, в Орле в этом году традиционную купель на Оке не вырубали. Власти объяснили это решение пандемией коронавируса. Вместе с тем в разных районах области организовали порядка 20 купелей.

ИА «Орелград»