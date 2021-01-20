Больше 140 орловцев лишились кредитных каникул

Они не смогли подтвердить банку право на льготу.

Кредитные каникулы, введенные в России из-за пандемии коронавируса, для 142 орловцев кончились неожиданно: банк аннулировал их право на льготу. Жители области не смогли доказать, что имели право воспользоваться этой формой господдержки.

В пресс-службе регионального управления ЦБ РФ рассказали, что с начала действия закона о кредитных каникулах в Орловской области льготу получили 510 граждан и 269 предпринимателей. Общая сумма договоров составила 587,3 млн рублей. Воспользоваться льготой можно было сразу, а подтверждающие документы предоставить в течение трех месяцев.

— Однако некоторые так и не смогли доказать право на льготу. Среди них есть и те, кто совсем перестал выходить на связь с банком. В итоге для 142 орловцев кредитные каникулы аннулировали, — рассказали в пресс-службе регулятора. — Основная причина – неподтверждение в установленный законом срок факт снижения доходов на 30%.

Вместе с тем, к добросовестным клиентам кредиторы стараются применять индивидуальный подход.

— Например, в некоторых случаях кредиты не аннулировали, если выяснялось, что человек случайно допустил ошибку в расчетах при обращении за льготным периодом. Поэтому, если заемщик понял, что у него нет возможности предоставить необходимые документы, то ему нужно как можно быстрее связаться с банком, чтобы найти оптимальное решение, — пояснила начальник экономического отдела орловского отделения Банка России Наталья Киселева.

ИА «Орелград»