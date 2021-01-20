Губернатор предложил изменить правила мэрских выборов

Закон коснется городов и районов с численностью жителей менее 100 тысяч человек.

Губернатор внес в Орловский облсовет народных депутатов на рассмотрение законопроект о внесении изменения в статью 3 Закона «О порядке формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области». Документ предлагается рассмотреть в первом чтении. С ним уже работают члены парламентского комитета по местному самоуправлению и регламенту.

Проектом закона предлагается установить единый порядок избрания глав муниципальных районов, а также городских округов Орловской области с численностью населения менее 100 тысяч человек – представительным органом муниципального образования из своего состава. При этом избираемый таким образом глава муниципального образования будет возглавлять местную администрацию. По сути, под действие поправки подпадут все города и районы региона, кроме Орла.

Из пояснительной записки следует, что поправки в региональный закон разработаны «во исполнение положений Федерального закона в целях определения единого порядка для органов местного самоуправления». Однако напомним, что отдельные вопросы избрания глав муниципальных образований, а также их полномочий определяются непосредственно законами субъектов Российской Федерации. То есть, региональные власти до определенной степени вправе сами определять, как и кого выбирать на местном уровне.

«Реализация принимаемого закона не приведет к ухудшению социально-экономического положения в Орловской области, — уверяется в пояснительной записке к законопроекту. — В проекте закона… отсутствуют положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции».

ИА «Орелград»