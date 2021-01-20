Клычков отреагировал на расследование о «дворце Путина»

20.1.2021 | 20:47 Новости, Политика

Читайте нас в Telegram

Губернатор Орловской области сказал, что не пойдет на митинг в поддержку Алексея Навального

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в эфире 20 января ответил на вопрос подписчика о расследовании Алексея Навального. Накануне тот заявил, что президент РФ Владимир Путин пользуется дворцом в Геленджике на берегу Черного моря стоимостью 100 млрд рублей.

Клычков заявил, что не смотрел само расследование, потому что ему «некогда». Позже у губернатора спросили, пойдет ли он на митинг в поддержку Навального. «Я на митинг не пойду. Буду в командировке в Москве. Да и не все можно решить митингами», — ответил глава региона.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков ранее отверг информацию, что Путин пользуется дворцом в Геленджике. Он назвал расследование информационной атакой, а Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан иностранным агентом) – «жуликами».

Алексей Навальный 18 января вернулся в Москву из Берлина, где лечился после предполагаемого отравления нейропаралитическим веществом «Новичок». Оппозиционер утверждает, что его отравили сотрудники ФСБ, Кремль отрицает эти обвинения. По прилету Навального задержали и отправили в СИЗО по просьбе ФСИН. Акции в поддержку политика запланированы на 23 января по всей стране.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

﻿
С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования