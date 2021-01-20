Клычков отреагировал на расследование о «дворце Путина»

Губернатор Орловской области сказал, что не пойдет на митинг в поддержку Алексея Навального

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в эфире 20 января ответил на вопрос подписчика о расследовании Алексея Навального. Накануне тот заявил, что президент РФ Владимир Путин пользуется дворцом в Геленджике на берегу Черного моря стоимостью 100 млрд рублей.

Клычков заявил, что не смотрел само расследование, потому что ему «некогда». Позже у губернатора спросили, пойдет ли он на митинг в поддержку Навального. «Я на митинг не пойду. Буду в командировке в Москве. Да и не все можно решить митингами», — ответил глава региона.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков ранее отверг информацию, что Путин пользуется дворцом в Геленджике. Он назвал расследование информационной атакой, а Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан иностранным агентом) – «жуликами».

Алексей Навальный 18 января вернулся в Москву из Берлина, где лечился после предполагаемого отравления нейропаралитическим веществом «Новичок». Оппозиционер утверждает, что его отравили сотрудники ФСБ, Кремль отрицает эти обвинения. По прилету Навального задержали и отправили в СИЗО по просьбе ФСИН. Акции в поддержку политика запланированы на 23 января по всей стране.

ИА «Орелград»