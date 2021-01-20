Под Орлом похититель кукурузы пытался подкупить полицейского

Попавшийся на краже мужчина хотел избежать наказания.

Кромской районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвинили в нарушении закона сразу по двум статьям УК РФ. По первому эпизоду он был признан виновным в покушении на хищение чужого имущества. Как следует из материалов дела, в прошлом году мужчина на личном автомобиле подъехал к полю, принадлежащему одному из местных агропредприятий.

Он планировал похитить росшую там кукурузу. Позднее мужчина пояснил дознавателю, что початками намеревался кормить домашнюю птицу. Мужчина успел похитить почти 900 початков кукурузы. Кстати, стоимость этой культуры была оценена в 40 рублей за початок, поэтому совокупный ущерб, причиненный преступлением, составил около 35 тысяч рублей.

Вора заметила охрана агропредприятия, которая вызвала полицию. Мужчина был задержан с поличным – ворованной кукурузой он успел набить 12 мешков, но увезти их домой не успел. Его доставили в отдел полиции, где с ним начал беседовать дознаватель. Испугавшись возможной уголовной ответственности, задержанный решил откупиться и предложил полицейскому взятку в размере 15 тысяч рублей. Однако тот сразу составил рапорт, на основании которого на вора-неудачника завели еще одно дело – о попытке дачи взятки должностному лицу.

Суд признал его виновным в совершении обоих преступлений. По совокупности, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно он был приговорен к выплате штрафа в размере 100 тысяч рублей.

ИА «Орелград»