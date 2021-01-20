Завтра в Орле потеплеет

Но до этого жителей ждет еще одна морозная ночь.

Ночь с 20 на 21 января на Орловщине станет одной из самых холодных: столбики термометров могут опуститься до -28°С. Об этом со ссылкой на синоптиков предупредили в региональном главке МЧС. Зато уже завтра заметно потеплеет.

Так, в ночь с 20 на 21 января на территории области температура воздуха опустится до -18°С…-23°С, при прояснениях — до -28°. Завтра днем ожидается снег, местами сильный. При этом столбики термометров поднимутся до -2°С…-7°С.

Ветер будет дуть юго-западный: ночью 6-11 м/с, днем 9-14 м/с, местами до 17 м/с.

В ведомстве предупреждают, что с понижением температуры воздуха увеличивается вероятность возникновения пожаров.

По предварительному прогнозу синоптиков, уже в воскресенье, 24 января в Орловской области ожидается +4°С.

ИА «Орелград»