Орловцы стали чаще требовать налоговые льготы

Заявки на льготы оформили более 1300 жителей региона.

Как сообщает управление ФНС России по Орловской области, жители региона уже сейчас вправе заявить о льготах: по имущественным налогам, уведомлений о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет по земельному налогу, и уведомлений о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется льгота по налогу на имущество физических лиц.

Судя по приведенной статистике, орловцы все чаще и охотнее пользуются таким правом. Например, в 2019 году в период с 1 ноября по 31 декабря в инспекцию ФНС России по городу Орлу поступило 1264 таких заявлений и уведомлений. А за аналогичный период 2020 года подобные обращения составили уже 1316 человек. То есть по сравнению с предшествующим годом количество заявлений орловцев по вопросам предоставления налоговых льгот и вычетов по имущественным налогам возросло на 4,1 процента.

«Напомним, если право на льготу по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество возникло в 2020 году впервые, то гражданин может обратиться в любую налоговую инспекцию с соответствующим заявлением по установленной форме, — говорят в областном управлении ФНС. — Целесообразно направить его до начала массовой рассылки налоговых уведомлений за 2020 год. Это можно сделать через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», по почте или лично через любую инспекцию».

При этом, подчеркивают налоговики, действует и беззаявительный порядок предоставления налоговой льготы. Он распространяется на пенсионеров, предпенсионеров, инвалидов, граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, а также владельцев хозпостроек площадью не более 50 квадратных метров.

ИА «Орелград»