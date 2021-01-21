Прокуратура снова обжалует «чрезвычайно мягкий» приговор Блохину

Ведомство настаивает на реальном сроке заключения для бывшего зампреда правительства Орловской области.

Прокуратура Орловской области еще раз обжалует приговор бывшему члену регионального правительства Денису Блохину, сообщили «Орелграду» в ведомстве.

Приговор Заводского районного суда Орла надзорное ведомство намерено обжаловать в Первом кассационном суде общей юрисдикции. Причиной обжалования в ведомстве называют «несправедливость» приговора и «чрезмерную мягкость назначенного наказания».

Напомним, сегодня Орловский областной суд оставил в силе решение Заводского райсуда. Судья не поддержал требование прокуратуры дать Блохину 6 лет тюрьмы вместо 2 лет условного срока.

Как уже писал «Орелград», уголовное дело Блохина расследовали несколько лет. В итоге его обвинили по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. По версии следствия, при реконструкции стадиона им. Ленина «Орелгосзаказчик», которым тогда руководил Блохин, принял и оплатил невыполненные работы подрядчика на 33,4 млн рублей.

ИА «Орелград»