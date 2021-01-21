В Орле на фоне пандемии стали реже грабить и убивать

Региональное УМВД презентовало отчет о борьбе с преступностью.

Как пояснили в пресс-службе Орловского облсовета народных депутатов, отчет будет заслушан на заседании регионального парламента. Первая же его презентация прошла в рамках заседания профильного комитета по законодательству. Отчет представил заместитель начальника УМВД России по Орловской области Виталий Власов.

По его словам, в 2020 году в регионе в целом снизилось количество зарегистрированных убийств, случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений и краж. Однако стало больше изнасилований, грабежей, краж из квартир и автомобилей. Говоря об изнасилованиях, полицейский начальник отметил 100-процентный уровень раскрываемости преступлений данной категории. На высоком уровне также осталась раскрываемость убийств (97,5 процента), причинений тяжкого вреда здоровью (98,2) и разбойных нападений (85,7).

«Также начальник полиции рассказал, что по итогам опроса общественного мнения, по сравнению с предыдущим годом у орловцев возросла уверенность в защищенности своих личных и имущественных интересов от противоправных посягательств, повысилась удовлетворенность работой органов внутренних дел», — отметили в парламентской пресс-службе.

Виталий Власов добавил, что в минувшем году в Орловской области на 26,1 процента был снижен уровень подростковой преступности. По его мнению, связано это с усилением профилактической работы, которую сотрудники органов внутренних дел проводят с местными подростками. В целом в 2020 году сотрудники ОВД совместно с органами прокуратуры за год приняли 134,78 тысячи заявлений и обращений граждан. По результатам их рассмотрения были возбуждены уголовные дела по 8555 преступлениям.

ИА «Орелград»