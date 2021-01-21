В Орле суд дал автохулигану шанс на исправление

Житель Орла получил условный срок за порчу чужого автомобиля.

Подробности этого процесса сообщила пресс-служба Железнодорожного районного суда, который вынес обвинительный приговор в отношении жителя Орла. Последнего обвинили в совершении правонарушения из хулиганских побуждений, включая порчу чужого имущества. Было установлено, что преступление он совершил днем 1 июля 2020 года.

В тот день нетрезвый подсудимый находился во дворе своего дома. У подъезда был припаркован автомобиль «Лада Гранта». Он принадлежит жительнице того же дома. На эту машину хулиган зачем-то и напал. Суд и следствие не сумели выяснить мотив преступника. В материалах дела так и говорится – беспричинно.

Хулиган буквально поколотил чужую машину, и стоимость ее ремонта превысила 26 тысяч рублей. Эту сумму суд признал материальным ущербом, причиненным преступлением. В судебном заседании хулиган признал вину и в содеянном раскаялся. Также было учтено то, что на момент рассмотрения дела он частично возместил материальный ущерб. В результате суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев.

ИА «Орелград»