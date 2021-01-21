В тройном ДТП в Орле пострадали три девочки

Авария случилась напротив Смоленской церкви.

Вчера, 20 января в Орле произошло тройное ДТП. Автомобили не смогли разъехаться возле Смоленской церкви на улице Нормандии-Неман. В аварии пострадали трое детей.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, около 14.30 33-летний водитель «Мазды» ехал по улице Нормандии-Неман со стороны улицы Гагарина. В районе дома № 22 иномарка столкнулась с «Рено Логан» под управлением 60-летнего водителя, а потом – врезалась в «Фольксваген Поло», за рулем которого сидела 31-летняя женщина. Последняя иномарка двигалась по встречной полосе, отметили в ведомстве.

В аварии пострадали маленькие пассажирки «Фольксвагена». Трех девочек 7, 9 и 10 лет с места аварии увезли в НКМЦ им. З.И. Круглой. После оказания медпомощи детей отпустили домой.

ИА «Орелград»