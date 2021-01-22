Орловская прокуратура проверит, кто и как принял мост «Дружба»

Ведомство намерено оценить «тайную» приемку объекта чиновниками мэрии.

Региональная прокуратура организовала проверку приемки моста «Дружба» в Орле, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. О том, что мост принят, стало известно из СМИ.

— Прокуратурой будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы контроля качества выполненных работ и приемки объекта по результатам его ремонта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — уточнили в ведомстве.

О том, что мост принят, стало известно на заседании профильного комитета горсовета. Глава УКС рассказал депутатам, что мост принят и введен в эксплуатацию 22 декабря 2020 года, а с подрядчиком полностью рассчитались, пишут «Орловские новости».

Как уже писал «Орелград», за месяц до официальной сдачи моста власти о ней молчали. Так, 19 ноября на заседании профильного комитета горсовета стало известно, что «Ремспецмосту» за ремонт «Дружбы» перечислили по актам выполненных работ 239 миллионов рублей из положенных 273 миллионов. При этом мост на тот момент не был принят. Комиссия дважды выходила на объект и каждый раз находила там множество недоделок. На заседании комитета прозвучало, что приемку моста могут перенести на весну.

ИА «Орелград»