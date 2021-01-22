В Орле девушка провернула незаконный шопинг

Прогулка по магазинам обернулась возбуждением уголовного дела.

В Орле Северный районный суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении местной жительницы. Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (кража денежных средств с банковской карточки). Интересно, что девушка вроде бы и не собиралась нарушать закон, а на преступный путь ее подтолкнули случайность, легкомыслие и небольшое алкогольное опьянение.

Было установлено, что весной 2020 года в съемной квартире подсудимой пару недель проживала ее подруга со своим мужем. В мае они съехали, но кое-какие вещи оставили. Разбирая их, подсудимая обнаружила банковскую карту, оставленную подругой. Девушка решила воспользоваться ситуацией.

Вероятно, сказалось то, что в тот момент она находилась в состоянии легкого алкогольного опьянения. Девушка буквально устроила себе шопинг. Она прошлась по магазинам и совершила массу мелких покупок, расплачиваясь картой своей подруги. В общей сложности потратила почти 10 тысяч рублей.

В суде потерпевшая рассказала, что заметила пропажу денег не сразу. Дело в том, что изначально средств на карте не было. Однако затем на карту были перечислены «детские». Девушка отправилась в банк, чтобы обналичить социальное пособие, там и узнала о том, что деньги кто-то уже потратил без ее ведома.

Она написала заявление в полицию, после чего была разоблачена ее подруга. Кстати, подсудимая возместила приятельнице причиненный ущерб, но от уголовного преследования ее это не спасло. В суде она пояснила, что «пошла сначала купить просто сигареты и еще что-то, а потом накупила в итоге на 9800 рублей, она и не осознавала, что столько потратила».

В результате суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на 2 года условно с аналогичным испытательным сроком. То есть осужденной отвели ровно 2 года на то, чтобы она примерным поведением доказала свое исправление.

ИА «Орелград»