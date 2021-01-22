В Орле улицы Фомина и 4-я Курская станут односторонними

Мэрия согласовала с ГИБДД новую схему движения транспорта.

Из-за перекрытия Красного моста в центре Орла меняется схема движения транспорта. На двух улицах организуют одностороннее движение, на других запретят парковку и поставят новые светофоры. О новой транспортной схеме рассказала пресс-служба мэрии.

Улица Фомина по направлению от ЦУМа к мосту «Дружба» станет односторонней. 4-ю Курскую сделают односторонней в обратном направлении — от «Дружбы» к улице Новосильской. Участок 4-й Курской между Новосильской и сквером Танкистов останется двусторонним.

На улицах Фомина, 4-й Курской и 3-й Курской запретят парковку автомобилей. «Это позволит использовать весь потенциал проезжей части» — уточнили в мэрии.

На пешеходном переходе на пересечении улиц 5-го Августа и Фомина поставят светофоры.

Новая остановка транспорта появится у перекрестка улицы Фомина и переулка Речного. Пешеходный переход на Фомина перенесут ближе к улице Русанова.

А «зебру» около рынка на 3-й Курской вообще уберут. Перейти дорогу можно будет только на перекрестке с улицей Пушкина. Чтобы пешеходы не перебегали дорогу «по привычке», от улицы Московской до протезно-ортопедического предприятия на 3-й Курской установят дорожные ограждения.

Напомним, Красный мост закроют на реконструкцию с 1 февраля 2021 года по 22 ноября 2022 года. На это время транспорт, в том числе и общественный, будет ходить по улицам Фомина, 3-й Курской, Гагарина, Розы Люксембург, 1-й Курской, Советской и Покровской.

ИА «Орелград»