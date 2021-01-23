Орловцев позвали на особую встречу с Высоцким

В Орле пройдет вечер в честь дня рождения Владимира Высоцкого.

Вечер памяти под названием «Я первый смерил жизнь обратным счетом…» пройдет 26 января в универсальном читальном зале Орловской областной библиотеки имени Бунина. Как сообщили организаторы, он будет посвящен Владимиру Высоцкому, которому 25 января исполнилось бы 83 года. Начало мероприятия запланировано на 18 часов, но количество участников будет ограничено. Посетить встречу можно только по предварительной записи.

«Оно пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, — подчеркнули в областной библиотеке. — Просьба приходить в медицинских масках, соблюдать социальную дистанцию».

Записаться на встречу можно по телефону 76-37-77 (отдел искусств) или по электронной почте otdeliskusstv@bk.ru. В случае записи по электронной почте необходимо дождаться ответного письма с подтверждением записи, предупреждают организаторы.

Что касается программы, то она будет представлена орловским клубом любителей творчества Владимира Высоцкого «Вертикаль». На вечере прозвучат песни Высоцкого разных лет и посвященные ему композиции, а также новые песни, написанные членами клуба «Вертикаль» на стихи знаменитого поэта.

«Сотрудники отдела искусств подготовили выставку музыкально-нотной литературы с лаконичным названием «Высоцкий», — добавили в библиотеке. — На ней представлены его стихотворные сборники: «Я не люблю», «Спасите, наши души», «Я был душой дурного общества». Вниманию гостей предложено издание «В. Высоцкий» серии ЖЗЛ, а также мемуары Ирэн Высоцкой «Мой брат Владимир Высоцкий: у истоков таланта» и книга Марины Влади «Владимир, или прерванный полет».

Кроме того, в фонотеке отдела хранятся десятки пластинок с записями популярных песен Высоцкого и нотные сборники, в которые вошли лучшие песни о войне, дружбе, спорте и любви.

ИА «Орелград»