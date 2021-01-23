Протаранившего столб пьяного водителя оставили на свободе

Молодой человек отделался условным сроком заключения.

Мценский районный суд вынес решение по уголовному делу, возбужденному в отношении местного жителя. Последнего признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Как следует из материалов дела, авария произошла 29 июля 2020 года.

Подсудимый сел за руль автомобиля «Мицубиси Лансер», находясь в состоянии алкогольного опьянения. Уже только этим он нарушил требования закона. Ехал он не один – рядом с ним сидела пассажирка. Около часа ночи, следуя по улице Карла Маркса, пьяный водитель превысил скорость. В результате он не справился с управлением.

Автомобиль вылетел с дороги, проехал по газону и буквально протаранил столб линии электропередачи, стоявший в 2,5 метра от края проезжей части. Сам водитель серьезных травм не получил, а вот его пассажирка пострадала. У нее был диагностирован закрытый перелом бедра со смещением. Эта травма, по оценке экспертов, повлекла тяжкий вред здоровью с длительной стойкой утратой общей трудоспособности свыше 30 процентов.

Подсудимый в судебном заседании вину в совершении преступления признал полностью и заявил ходатайство о постановлении приговора без судебного разбирательства. Он подтвердил, что полностью осознает характер и последствия такого решения. Молодой человек был приговорен к 2 годам лишения свободы условно с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года и 6 месяцев. Испытательный срок для условно осужденного также составит 2 года.

ИА «Орелград»