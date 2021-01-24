Мэрия Орла задолжала 18 млн рублей по социальным взносам

Суд обязал городские власти рассчитаться с государством.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании заявление инспекции ФНС России по городу Орлу к администрации города Орла о взыскании страховых взносов. Речь шла об общей сумме 18,4 миллиона рублей. По мнению налоговиков, столько мэрия областной столицы задолжала государственным фондам. Напомним, именно налоговая служба является оператором по сбору страховых социальных взносов.

Как следует из материалов дела, задолженность администрации города Орла по уплате взносов на обязательное пенсионное страхование составила 13,54 миллиона рублей. Это взносы, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ па выплату страховой пенсии. Задолженность по выплатам на обязательное медицинское страхование составила 3,1 миллиона рублей, на обязательное соцстрахование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — 1,75 миллиона.

Все эти взносы мэрия должна была заплатить за своих же работников. В обоснование заявленных требований налоговая инспекция сослалась на «ненадлежащее исполнение администрацией обязанности по уплате взносов». Кстати, ответчик в судебное заседание не явился, хотя о месте и времени его проведения был извещен надлежащим образом. Письменный отзыв мэрия тоже не представила и возражений не заявила.

Заслушав доводы налоговиков и исследовав представленные ими доказательства, арбитраж счел требования обоснованными и подлежащими удовлетворению в заявленном объеме. Он установил факт наличия задолженности по страховым взносам за 2020 год. При этом администрация Орла все-таки не является злостным неплательщиком, так как часть обязательств она погасила до суда.

С другой стороны, согласно выписке из лицевого счета, за первое полугодие 2020 года сумма взносов на обязательное пенсионное страхование составила 0 рублей. Нулевыми за тот же период времени оказались выплаты на обязательное медицинское страхование и обязательное соцстрахование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

«Обязанность по уплате налога должна быть выполнена в срок, установленный законодательством о налогах и сборах, — указал в своем решении арбитражный суд. — Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налога является основанием для направления налоговым органом или таможенным органом налогоплательщику требования об уплате налога».

Кстати, за просрочку платежей взимаются штрафы и пени. В данном случае суд постановил взыскать с администрации Орла всю заявленную налоговиками сумму, а именно 18,398 миллиона рублей. Исполнительный лист будет выдан после вступления решения в законную силу.

ИА «Орелград»